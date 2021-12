KGZS za božična drevesca slovenskega porekla

Ljubljana, 18. decembra - Domove in poslovne prostore velja okrasiti z božičnimi drevesci slovenskega porekla, poziva Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Drevesa iz slovenskih gozdov morajo biti legalno posekana, ob tem pa letos označena z nalepko rumene barve z napisom Darilo gozda vašemu domu in letnico 2021. Kupiti jih je mogoče na tržnicah in kmetijah.