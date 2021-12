Nagrada Karla Velikega za leto 2022 voditeljicam beloruske opozicije

Aachen, 17. decembra - Voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska in še dve vodilni osebi beloruske opozicije Marija Kolesnikova in Veronika Zepkalo so dobitnice nagrade Karla Velikega za leto 2022. Nagrado jim bodo predali 26. maja prihodnje leto v mestni hiši nemškega mesta Aachen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.