Novomeški svetniki potrdili dopolnitve odloka o ureditvi novomeškega zdravstvenega kompleksa

Novo mesto, 17. decembra - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji po drugi obravnavi potrdili spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu novomeškega zdravstvenega kompleksa. Prenovljeni odlok bo sicer omogočil ureditev prostorov za negovalno bolnišnico in paliativno oskrbo v stavbi nekdanjega bolnišničnega internega oddelka.