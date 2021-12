Muzej Brooklyn predstavil pridobitve iz zadnjega leta

New York, 19. decembra - Muzej Brooklyn je predstavil nove pridobitve, s katerimi je svoje zbirke obogatil od lanskega decembra do letošnjega oktobra. Po pisanju spletnega portala Art Daily je muzej pridobil približno 500 umetnin, ki časovno segajo od od 6. stoletja do danes. Med njimi so tako predmeti iz Koreje, kot italijanski renesančni portret in sodobna dela.