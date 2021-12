Sojenje Vrščaju za umor na Polzeli prestavljeno

Celje, 17. decembra - Ponovno sojenje 45-letnemu Andreju Vrščaju, ki ga je celjsko okrožno sodišče marca letos spoznalo za krivega umora materinega prijatelja in ga obsodilo na 23 let in pol zapora, je bilo danes prestavljeno na drugo polovico januarja. Vrščaj je namreč povedal, da se slabo počuti, kar je potrdil tudi zdravnik Zdravstvenega doma Celje.