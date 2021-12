Obrambno ministrstvo v javno razpravo dalo spremembo zakona o varstvu pred požarom

Ljubljana, 17. decembra - Ministrstvo za obrambo je v javno razpravo dalo predlog spremembe zakona o varstvu pred požarom, s katero bo država zagotovila sredstva za standardizirana zavarovanja gasilcev, njihovih objektov in opreme, k čemu se je zavezala z lanskim zakonom o finančni razbremenitvi občin. Pripombe in predloge je mogoče podati do 23. decembra.