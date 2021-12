V tretjem četrtletju Slovenci večinoma potovali po Sloveniji

Ljubljana, 17. decembra - Na zasebno potovanje je v letošnjem tretjem četrtletju odšlo 60 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, pri čemer je bilo 53 odstotkov vseh potovanj opravljenih v Sloveniji. Tisti, ki niso potovali, so kot glavni razlog za to navedli epidemijo covida-19 in pomanjkanje prostega časa.