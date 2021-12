Terme Topolšica lani z izgubo

Topolšica, 19. decembra - Terme Topolšica so lani ustvarile 4,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 40 odstotkov manj kot leto prej. Lani so terme, ki so leta 2019 zabeležile dobiček v višini 164.000 evrov, poslovale s 362.448 evri čiste izgube. Vzrok slabšega poslovanja je po oceni direktorja term Bojana Trifkovića epidemija covida-19.