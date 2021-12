SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 17. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,35 odstotka. V dopoldanskem trgovanju so največ, 1,06 odstotka, pridobile delnice Petrola, medtem ko so kot edine izgubile delnice Save Re, in sicer 0,36 odstotka. Največ zanimanja je zaenkrat za Krkine delnice.