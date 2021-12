Predsednik DZ sprejel Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 17. decembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes sprejel predstavnike skatov, ki so tradicionalno prinesli Luč miru iz Betlehema. Zorčič je ob tem dejal, da bo sporočilo o medsebojnem spoštovanju in ohranjanju človeškega dostojanstva, ki so ga skavti prinesli v DZ, zagotovo dobra popotnica za njihovo nadaljnje delo do konca mandata.