Lani poslovalo pol odstotka več podjetij kot v letu 2019

Ljubljana, 18. decembra - Lani je v Sloveniji poslovalo 206.220 podjetij, kar je 0,5 odstotka več kot leta 2019. Na drugi strani so podjetja lani zaposlovala 933.543 oseb, kar je 0,8 odstotka manj kot leto pred tem, prav tako je bil lani za 6,3 odstotka nižji ustvarjeni prihodek. Več kot pol skupnega prihodka od prodaje so sicer ustvarila srednje velika in velika podjetja.