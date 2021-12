Analiza: Glavni proizvajalki cepiv proti covidu-19 Evropa in Kitajska

Ženeva, 17. decembra - Večino cepiv proti covidu-19 so doslej izdelali v Evropi in na Kitajskem. V tem letu so tam proizvedli 6,8 milijarde odmerkov, je pokazala analiza britanskega podjetja Airfinity, ki sodi med vodilna podjetja za analizo znanstvenih podatkov. Airfinity je svojo analizo predstavil v Ženevi skupaj s farmacevtskim združenjem IFPMA.