Policija prijela voznika, ki je ob avtocesti v nečloveških razmerah pustil 13 prebežnikov

Celje, 17. decembra - Policisti so v sredo odvzeli prostost 34-letnemu državljanu BiH, ki ga sumijo, da je konec avgusta nezakonito, proti plačilu in v človeka nevrednih razmerah v Slovenijo prepeljal 13 državljanov Pakistana in jih pustil v okvarjenem vozilu na štajerski avtocesti. S kazensko ovadbo ga bodo danes privedli pred preiskovalnega sodnika.