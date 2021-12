Kulturno-umetniško društvo Krka ob 50-letnici s spletno razstavo

Ljubljana/Novo mesto, 19. decembra - Kulturno-umetniško društvo Krka je ob 50-letnici delovanja pripravilo spletno razstavo o delu vseh društvenih sekcij od štiridesetletnice leta 2011 do danes. Z njo predstavljajo pevski zbor, gledališki klub, Dolenjski knjižni sejem in izdelke z ustvarjalnih delavnic, so sporočili iz Krke.