Letošnja Černetova nagrada socialni delavki in vzgojiteljici Ivici Švab

Trst, 19. decembra - Letošnja nagrajenka Černetove nagrade je socialna delavka in vzgojiteljica Ivica Švab. Današnje podelitve nagrade v župnijski cerkvi sv. Ivana v Trstu se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Švabova bo Černetovo nagrado prejela za svoje dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju na Tržaškem, in sicer v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, Slovenske Vincencijeve konference in Marijine družbe Marije milostljive.

Posebna komisija za podelitev nagrade, ki jo sestavljajo predsednik Tomaž Simčič ter člana Erika Jazbar in Ivo Jevnikar, je ob tem sporočila, da je pozornost komisije v današnjem nelahkem času, ki ga poleg vsega otežuje tudi dolgotrajna pandemija covida-19, pritegnila zlasti nagrajenkina socialna občutljivost, njena pozornost do mladih, bolnikov, onemoglih in kakorkoli odrinjenih, ki je značilna tudi za njen pristop na vseh omenjenih področjih delovanja, pa tudi na splošno za njen zavzeti slog javnega delovanja, je na spletni strani objavil tednik Družina.

Černetovo nagrado vsako leto podeljujejo kot priznanje Slovencu ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916-1975). Prvo nagrado leta 1976 je prejel beneški časnik Dom.