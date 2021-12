Na brežiški srednji šoli obravnavali primer spolnega nadlegovanja dijakinj

Brežice, 17. decembra - V Strokovno izobraževalnem centru Brežice so zaradi suma spolnega nadlegovanja mladoletnih dijakinj odpustili učitelja. Ta naj bi mladoletnim dijakinjam prek družbenih omrežij pošiljal neprimerna sporočila, so poročali na spletnem portalu Žurnal24. Da je do tega prišlo, je ravnateljica Mojca Tomažin danes potrdila za STA.