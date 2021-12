Eko sklad z novimi pozivi na področjih energije in prometa

Ljubljana, 17. decembra - Eko sklad je danes v uradnem listu objavil štiri nove javne pozive, prek katerih nudi sredstva za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih, za naprave za samooskrbo z električno energijo ter za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev.