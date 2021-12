Snežne razmere v visokogorju

Zlasti nevarna so mesta s sveže napihanim snegom, ki so predvsem na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo. To velja posebej za grape, kjer je večja količina napihanega snega. V senčnih legah visokogorja so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo predvsem tam kjer je snega manj. Zaradi toplejšega vremena čez dan pričakujemo, da se bodo na osončenih strmih travnatih pobočjih prožili tudi posamezni manjši plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi. Marsikje je poledenelo, zato je nevarnost zdrsa precejšnja.

Snežna odeja je bila v preteklih dneh izpostavljena taljenju in zmrzovanju, to velja zlasti za prisojne lege. Snežna odeja je pod gozdno mejo razmeroma dobro sprijeta in preobražena, marsikje je nastala skorja. Suhega in nesprijetega snega je razmeroma malo. Drugačne razmere so v visokogorju nad 2000 metrov, kjer je bil proces preobrazbe snežne odeje bistveno počasnejši. Na izpostavljenih legah je ves čas pihal zmeren severni veter, ki je močno preoblikoval površino snežne odeje. Številna pobočja so spihana do trde in ponekod celo do gole podlage. Veter je odlagal sneg predvsem na južna pobočja, kjer so številni snežni zameti, klože in opasti. V senčnih in zatišnih legah visokogorja so zaradi jasnega vremena lahko nastale tudi šibke plasti v stari snežni odeji. Na prisojnih legah čez dan zaradi toplega vremena pričakujemo, da se bo sneg precej ojužil, zato bodo možni posamezni plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi. To velja predvsem za strma travnata pobočja.

Danes bo precej jasno, predvsem v vzhodnem delu Karavank in na Pohorju pa popoldne občasno bolj oblačno. Pihal bo zmeren, v visokogorju tudi okrepljen severni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 2, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija. Še nekaj stopinj topleje bo na območju Julijcev. Ponoči nas bo prehodno ohladilo, pihal bo okrepljen severnik. V soboto bo pretežno jasno, nekaj oblakov bo v vzhodnem delu naših gora sredi popoldneva ali proti večeru. Pihal bo zmeren do močan severni veter, ki bo čez dan slabel. Temperatura na 1500 metrih bo od -5 do -1, na 2500 metrih pa okoli -5 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, ob zmernih severnih vetrovih nas bo dosegla za ta čas zelo topla zračna masa. Na 1500 metrih bo od 4 do 8, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija. Tudi v začetku prihodnjega tedna se bo nadaljevalo suho in vetrovno vreme. Občutno se bo ohladilo. V ponedeljek popoldne bo na 1500 metrov okoli -4, na 2500 metrov pa -10 stopinj Celzija.

Tudi v naslednjih dneh vse do ponedeljka se bo nadaljeval cikel taljenja in zmrzovanja snežne odeje. Krepila se bo skorja, povečale se bodo poledenele površine. Na izpostavljenih delih visokogorja bo močan severni veter prenašal sneg in še naprej gradil nove klože. V nedeljo pričakujemo izrazito otoplitev, zato se bo čez dan predvsem na prisojnih pobočjih povečala nevarnost proženja plazov mokrega snega ter talnih plazov. Nad gozdno mejo bo znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Predvsem bodo nevarna strma travnata pobočja. Popustile bodo lahko tudi nekatere klože, ki so na južnih pobočjih. Snežna odeja se bo v ponedeljek zaradi ohladitve hitro stabilizirala, bo pa precejšnja nevarnost zdrsa.