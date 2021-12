Vreme: Jasno do zmerno oblačno

Ljubljana, 17. decembra - Danes bo precej jasno, predvsem popoldne na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megla, ki se bo predvsem v Ljubljanski kotlini lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Predvsem v Slovenski Istri in zaledju bo pihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju 2, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah, ob morju in v nižjih legah Primorske pa bo megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo precej jasno, več oblačnosti bo občasno spet v vzhodni Sloveniji. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam suh in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, več oblačnosti bo v krajih vzhodno in južno od nas. V soboto bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo dopoldne megla. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.