Inšpektorji v nadzoru odvajanja komunalnih odpadnih voda odkrili več nepravilnosti

Ljubljana, 17. decembra - Inšpektorji za okolje in naravo, ki delujejo v okviru inšpektorata za okolje in prostor, so izvedli usmerjeno akcijo nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij. Pri nadzorih 22 aglomeracij so ugotovili, da le ena izpolnjuje zahteve predpisov, pri osmih so izdali odločbe, pri dveh opozorilo, pri 11 pa postopek še ni zaključen.