V Kresiji razstava ob 60-letnici izida Asterixa v Sloveniji

Ljubljana, 17. decembra - V Galeriji Kresija bodo odprli razstavo ob 60-letnici izida prvega albuma Asterix. Da je galski junak prišel tudi med slovenske bralce, sta zaslužna Francoski inštitut v Sloveniji in založba Graffit, ki izdaja otroške in mladinske stripe, predvsem serije, ki jih prebirajo tudi odrasli. Ogled razstave v družbi organizatorjev bo med 18. in 21. uro.