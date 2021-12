Kralji tudi z zadetkom Kopitarja boljši od Floride

Miami, 17. decembra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL dosegel zmago proti Florida Panthers s 4:1. Hrušičan je na tekmi dosegel gol za vodstvo z 2:1 in s tem kraljem pomagal do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah. Naslednja tekma Kopitarja in soigralce čaka v noči na nedeljo proti Carolina Hurricanes.