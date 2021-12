V Novem mestu danes popolna zapora Župančičevega sprehajališča

Novo mesto, 17. decembra - Na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu zaradi del pri gradnji nove brvi in kolesarske poti Loka-Kandija od danes velja enodnevna popolna zapora. Gradbenik bo namreč izpraznil in porušil stavbo potapljaškega kluba ob Mladinskem centru Oton. Prehod za pešce ne bo možen, obhod pa bo mogoč po drugih mestnih poteh in ulicah.