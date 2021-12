V požaru na jugu Londona umrli štirje otroci

London, 17. decembra - V požaru v hiši v kraju Sutton južno od Londona so v četrtek zvečer umrli štirje otroci. Londonska policija in gasilci so danes sporočili, da so otroke sprva rešili iz pritličja hiše, jih oživljali in odpeljali v dve bolnišnici, kjer pa so jih razglasili za mrtve, poročajo tuje tiskovne agencije.