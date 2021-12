Durant še naprej blesti, mrežice do četrte zaporedne zmage

Brooklyn, 17. decembra - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so Brooklyn Nets za četrto zaporedno zmago s 114:105 ugnali Philadelphia 76ers in ostajajo na vrhu vzhodne konference. S 34 točkami se je za mrežice izkazal Kevin Durant, ki je bil še na tretji tekmi zapovrstjo najboljši strelec, podajalec in skakalec svoje ekipe.