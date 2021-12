Nato pripravljen na dialog z Rusijo, če bo ta zmanjšala napetosti

Bruselj, 16. decembra - Zveza Nato je pripravljena na dialog z Rusijo, če bo ta temeljil na vzajemnosti in upošteval zavezniške skrbi glede ruskih dejanj. V primeru konkretnih korakov Rusije za zmanjšanje napetosti so si pripravljeni prizadevati za krepitev ukrepov, ki bi okrepili vzajemno zaupanje, so sporočili iz zavezništva v odzivu na ruske varnostne predloge.