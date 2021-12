Vrh EU ponovil svarilo Rusiji, a se obenem zavzel za diplomatska prizadevanja

Bruselj, 16. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju ponovili svarilo Rusiji, da bo imela vsakršna nadaljnja agresija proti Ukrajini hude posledice in povzročila resne stroške. Obenem pa so se zavzeli za diplomatska prizadevanja in podprli normandijski format, ki vključuje Rusijo, Ukrajino, Nemčijo in Francijo.