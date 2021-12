New York, 16. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Nižje vrednosti delnic tehnoloških podjetij so v četrtek povzročile upad in spodkopale rast prejšnjega dne, ki so jo sprožila obnovljena prizadevanja ameriške centralne banke za boj proti inflaciji.