Slovenski evroposlanci z različnimi pogledi glede izglasovane resolucije o Sloveniji

Strasbourg/Bruselj, 16. decembra - Na glasovanje o resoluciji o vladavini prava v Sloveniji, ki je danes dobila podporo Evropskega parlamenta, so se odzvali tudi slovenski evroposlanci. V levosredinskih vrstah, kjer so resolucijo podprli, so izpostavili njen poziv k spoštovanju pravne države, medtem ko v desnosredinski EPP ocenjujejo, da gre za poskus škodovanja slovenski vladi.