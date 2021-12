Hojs in Dikaučič na ministrskem zasedanju EU-ZDA o boju proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu

Washington, 16. decembra - Ministra za notranje zadeve in pravosodje Aleš Hojs in Marjan Dikaučič sta se kot predsedujoča Svetu EU za pravosodje in notranje zadeve udeležila ministrskega zasedanja za pravosodje in notranje zadeve EU-ZDA v Washingtonu. Govorili so o sodelovanju na področjih migracij, boja proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu.