Na Vuelti 2022 novi vzponi, zahteven drugi teden in morebitni spopad Pogačar - Roglič

Madrid, 16. decembra - Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so danes predstavili razgibano traso 77. izdaje, ki bo na sporedu med 19. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto. Zadnje tri izdaje Vuelte je dobil slovenski as Primož Roglič, v letu 2022 pa utegne na Vuelti drugič v karieri nastopiti tudi njegov rojak Tadej Pogačar.