Mladi slovenski astronomi na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojili osem medalj

Ljubljana, 18. decembra - Dve ekipi slovenskih dijakov astronomov sta na letošnji Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojili osem medalj. Z dvema zlatima medaljama, dvema srebrnima in štirimi bronastimi medaljami ter pohvalo so dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA).