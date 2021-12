Evropske borze z rastjo; dražja nafta in krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. decembra - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje večinoma končale z rastjo. Med vlagatelji odmevajo odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), britanske centralne banke Bank of England in Evropske centralne banke (ECB) o prihodnji denarni politiki. Nafta se je podražila, evro pa v primerjavi z dolarjem okrepil.