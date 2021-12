Evropski poslanci pozivajo Rusijo, naj umakne vojake, s katerimi grozi Ukrajini

Strasbourg, 16. decembra - Evropski parlament je danes v resoluciji obsodil okrepljeno rusko vojaško prisotnost v bližini meje z Ukrajino. Prepričani so, da bi morali zaostriti sankcije proti Rusiji in posvarili, da Moskva nima pravice odločati o prihodnosti Ukrajine, so sporočili iz Strasbourga.