Istanbul, 16. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so se v Istanbulu za to sezono poslovile od evropskih tekmovanj. Na povratni tekmi osmine finala pokala Cev so jih še drugič premagale igralke Eczacibašija Dynavita, Turkinje so tako kot v Kamniku tudi tokrat zmagale s 3:0 (19, 17, 23).