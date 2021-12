Še štirje pozitivni pri Real Madridu, v karanteni tudi Prepelič in Tobey

Madrid, 16. decembra - V Real Madridu se hitro širijo okužbe z novim koronavirusom. Dan potem, ko je klub razkril, da sta pozitivna Luka Modrić in Marcelo, je moral Real Madrid v javnost poslati novo sporočilo, v katerem dodaja, da so v karanteni še Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo in Andrej Lunin.