Spirit bo februarja zagnal slovensko-izraelski startup pospeševalnik

Ljubljana, 18. decembra - Javna agencija Spirit Slovenija bo v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Tel Avivu in Slovenskim podjetniškim skladom februarja zagnala prvi startup pospeševalnik v Izraelu, namenjen slovenskim startup podjetjem. V Izrael bo odšlo šest do 12 najboljših slovenskih startupov, ki bodo oddali prijavo do 16. januarja.