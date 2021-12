Na pogovoru NSi za boljšo Slovenijo tudi o razvojni kapici

Ljubljana, 16. decembra - Stranka NSi je zagnala cikel posvetovanj z naslovom Pogovori za boljšo Slovenijo, današnji prvi pogovor je bil namenjen gospodarstvu. Sogovorniki so poudarili pomen socialne kapice in sprememb na davčnem področju, pa tudi primernega okolja za pritegnitev visoko kvalificiranih kadrov iz tujine in za zadržanje domačega znanja in talentov.