WHO poziva Evropo k previdnosti med prazniki

Koebenhavn, 16. decembra - Evropska pisarna Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je danes pozvala k previdnosti med božičnimi prazniki. Predlagajo, da se ljudje družijo v manjših skupinah in se pred tem testirajo. Medtem na slabšanje razmer nakazuje tudi danes objavljeni zemljevid Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC).