V sindikatih zavračajo navedbe poslanca SDS Krivca in od njega pričakujejo opravičilo

Ljubljana, 16. decembra - Pet sindikalnih central se je odzvalo na besede vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca, ko je v torek na seji DZ govoril o mafijskem obnašanju in tega pripisal tudi nekaterim sindikatom. "Najmanj kar pričakujemo, je opravičilo poslanca, v bodoče pa bomo zoper takšne in podobne izjave uporabili tudi pravna sredstva," so zapisali.