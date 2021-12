Ljubljanska borza: Delnice NLB ob dodatni dividendi navzgor

Ljubljana, 16. decembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes zrasel za pol odstotka. Skupni promet je dosegel 2,73 milijona evrov, najbolj prometne so bile delnice Krke in NLB. Delnice Krke so izgubile 0,43 odstotka, delnice NLB pa pridobile 1,83 odstotka, potem ko so delničarji banke izglasovali dodatno dividendo.