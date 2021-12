Zdravilišča v prazničnem času ponekod zasedena kot pred epidemijo

Laško/Moravske Toplice/Podčetrtek/Zreče, 18. decembra - Zdravilišča po Sloveniji so v prihajajočih božično-novoletnih praznikih ponekod tako dobro zasedena, kot so bila v tem času pred epidemijo covida-19. Gostje bodo predvsem domači, izpad tujih gostov je še vedno velik. Se pa v zdravilišča vnovič vračajo ruski gosti, ki so jim nedavno po dolgem času spet začeli izdajati vize.