Za ureditev nabrežja Drave evropska sredstva

Ljubljana, 16. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, ki bo predvidoma zaključen do poletja 2023. Sredstva, s katerimi bo Mestna občina Maribor uredila Dravsko promenado in Lent, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.