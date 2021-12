V Carezzi brez večjega uspeha slovenskih deskarjev

Bolzano, 16. decembra - Na tretji tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu, drugem paralelnem veleslalomu, slovenski deskarji niso prišli do odmevnejših dosežkov. Kvalifikacije v Carezzi so obetale več, saj je Žan Košir dosegel tretji čas, nato pa izgubil že prvi izločilni dvoboj proti Italijanu Mauriziu Bormoliniju in končal na devetem mestu. Tim Mastnak je bil 12.