V Kranju čez Rupovščico odslej po novem mostu

Kranj, 16. decembra - V Kranju so končali obnovo mostu čez Rupovščico na sotočju s Kokro, ki se je začela sredi julija letos. Nov most je širši, v celoti zgrajen z armiranim betonom, nima več sredinskega podpornega stebra, zato je pretočnost reke pod mostom zdaj boljša. Poleg tega so v neposredni bližini mostu vzpostavili še dodatnih šest asfaltiranih parkirnih mest.