Bruce Springsteen prodal pravice Sonyju za 500 milijonov dolarjev

Washington, 16. decembra - Ameriški rockovski glasbenik Bruce Springsteen je družbi Sony prodal svoje glasbene pravice s pogodbo, ki je ocenjena na 500 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pogodba vključuje njegovo celotno diskografijo, v kateri je 20 studijskih albumov, in njegovo delo tekstopisca vključno z uspešnicami, kot je Born in the U.S.A.