OKS naslednje leto 8,619 milijona evrov odhodkov in prihodkov

Ljubljana, 16. decembra - Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili delovni in finančni načrt za naslednje leto, ko je predvideno 8,619 milijona evrov prihodkov in odhodkov. Osrednji dogodek bodo zimske olimpijske igre februarja v Pekingu. Plaketo OKS je dobil Tone Jagodic, častno listino za življenjsko delo pa Janez Matoh.