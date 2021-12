Bank of England nepričakovano zvišala ključno obrestno mero

London, 16. decembra - Britanska centralna banka Bank of England je danes nepričakovano zvišala ključno obrestno mero z rekordno nizkih 0,10 odstotka na 0,25 odstotka. Za spopad z najvišjo inflacijo v desetletju je napovedala še več dvigov, in to kljub tveganjem, ki jih za gospodarstvo predstavlja širjenje različice koronavirusa omikron.