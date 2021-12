V Ljubljani nameščajo nove klančine za starejše in gibalno ovirane

Ljubljana, 16. decembra - V Ljubljani nadaljujejo pilotni projekt nameščanja klančin za lažji dostop starejših, gibalno oviranih oseb ter družin z otroškimi vozički do trgovin in lokalov v starem mestnem jedru, ki so v lasti ljubljanske občine. Potem ko so spomladi s klančino opremili prodajalno v Filipovem dvorcu, so jih te dni namestili še osem.