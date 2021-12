V Košakih obžalujejo neustrezno ravnanje z živalmi na posnetkih

Maribor, 16. decembra - V mariborski tovarni mesnih izdelkov Košaki poudarjajo, da so predani kakovosti in skrbi za potrošnika ter da se del te predanosti nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. Ob objavi posnetkov slabega ravnanja s prašiči in govedom v njihovi klavnici zato obžalujejo, da pri tem niso "vedno v celoti uspešni".